Partidos de hoy, sábado 31 de agosto del 2024: horarios y canales TV para seguir EN VIVO LaLiga y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester City vs. West Ham por Premier League . Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 31 de agosto del 2024: horario y guía de canales

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports – España

10:00 a.m. FC Barcelona vs. Real Valladolid – Disney+ Premium, ESPN 2

12:00 p.m. Athletic Club vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2

12:15 p.m. Espanyol vs. Rayo Vallecano – DSport, DGO

2:30 p.m. Valencia CF vs. Villarreal

2:30 p.m. Leganés vs. Mallorca – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Arsenal vs. Brighton – Disney+ Premium

09:00 a.m. Everton vs. Bournemouth – Disney+ Premium

09:00 a.m. Leicester City vs. Aston Villa – Disney+ Premium

09:00 a.m. Nottingham Forest vs. Wolverhampton – Disney+ Premium, ESPN 5

09:00 a.m. Brentford vs. Southampton – Disney+ Premium

09:00 a.m. Ipswich vs. Fulham – Disney+ Premium

11:30 a.m. West Ham vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. Bologna vs. Empoli – Disney+ Premium, ESPN 4

11:30 a.m. US Lecce vs. Cagliari – Disney+ Premium, ESPN

1:45 p.m. Nápoli vs. Parma – Disney+ Premium, ESPN, ESPB

1:45 p.m. Lazio vs. AC Mian – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim – Disney+ Premium

08:30 a.m. Stuttgart vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

08:30 a.m. Werder Bremen vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium

08:30 a.m. Bochum vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium

08:30 a.m. Holstein vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium

11:30 a.m. Bayer Leverkisse – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Stade Brestois vs. Saint Etienne – Disney+ Premium

12:00 p.m. Montpellier vs. Nantes – Disney+ Premium

2:00 p.m. Toulouse vs. RB Leipzig – Disney+ Premium, TV5 Monde

Partidos de hoy, Mundial Femenino Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. Francia vs. Canadá – D Sports, DGO

6:00 p.m. Brasil vs. Fiyi – D Sports, DGO

6:00 p.m. Colombia vs. Australia – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Liga de Colombia

4:15 p.m. Jaguares FC vs. Atlético Nacional – Fanatiz, RCN

5:00 p.m. DIM Medellín vs. Alianza – Fanatiz, RCN

5:00 p.m. La Equidad vs. América de Cali – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Orlando City vs. Nashville SC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Charlotte FC vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Chicago Fire vs. Inter Miami – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Portland Timbers vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

1:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Belgrano – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

1:00 p.m. Defensa y Justicia vs. Barracas Central – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium

4:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. Independiente R. – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

4:00 p.m. Talleres vs. Estudiantes LP – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium

7:00 p.m. Boca Juniors vs. Rosario Central – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

4:30 p.m. Cuiabá vs. Criciúma – L1 Play, L1 MAX

7:00 p.m. Botafogo vs. Fortaleza SC – L1 Play