Eduar Preciado de Santos y Jose Rivero de Cruz Azul durante Clausura 2021 por la Liga MX | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDRES HERRERA

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Zulia vs. Portuguesa FC por Liga Futve. Entérate aquí de toda la información de Serie A y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, viernes 28 de mayo de 2021: horario y guía de canales



Amistoso

1:45 p.m. Italia vs. San Marino - DIRECTV Sports (610-619)

Hyundai A-League

04:05 a.m. Western United vs. Melbourne Victory - My Football YouTube

Liga Futve

3:00 p.m. Zulia vs. Portuguesa FC - GolTV - GolTV Play

6:15 p.m. Gran Valencia vs. Deportivo Lara - GolTV Play

Liga Pro Ecuador

7:00 p.m. Olmedo vs. Manta FC - GolTV Play

