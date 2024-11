Partidos de hoy, sábado 9 de noviembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League, LaLiga y Serie A

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, sábado 8 de noviembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Real Madrid vs Osasuna - DSports, DGO

10:15 a.m. | Villarreal vs Alavés - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Leganés vs Sevilla - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

10:00 a.m. | West Ham vs Everton - ESPN, Disney+

10:00 a.m. | Brentford vs Bournemouth - Disney+

10:00 a.m. | Crystal Palace vs Fulham - Disney+

10:00 a.m. | Wolverhampton vs Southampton - Disney+

12:30 p.m. | Brighton vs Manchester City - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Liverpool vs Aston Villa - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Venecia vs Parma - ESPN 4, Disney+

12:00 p.m. | Cagliari vs AC Milan - Disney+

2:45 p.m. | Juventus vs Torino - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Mainz vs Borussia Dortmund - Disney+

9:30 a.m. | Werder Bremen vs Holstein Kiel - Disney+

9:30 a.m. | St. Pauli vs Bayer Múnich - ESPN 5, Disney+

9:30 a.m. | Bochum vs Bayer Leverkusen - Disney+

12:30 p.m. | RB Leipzig vs Borussia M. - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Estrasburgo vs Monaco - Disney+

1:00 p.m. | Lens vs Nantes - Disney+

3:00 p.m. | Angers vs PSG - ESPN 4, TV5 Monde, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:30 a.m. | Cardiff City vs Blackburn Rovers - Disney+

10:00 a.m. | Norwich vs Bristol City - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

2:00 p.m. | NAC Breda vs PSV - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

7:45 a.m. | Rampla Junior vs Danubio - Disney+

2:30 p.m. | Cerro Largo vs River Plate - Disney+

5:00 p.m. | Peñarol vs Liverpool - Disney+

7:30 p.m. | Miramar Misiones vs Boston - Disney+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

10:00 a.m. | Universidad Católica vs Aucas - El Canal del Fútbol

12:30 p.m. | Macará vs Emelec - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | LDU Quito vs Independiente del Valle - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

4:00 p.m. | Cincinnati vs New York City - MLS Season Pass

6:00 p.m. | Orlando City vs Charlotte - MLS Season Pass

8:00 p.m. | Inter Miami vs Atlanta United - MLS Season Pass

10:00 p.m. | LA Galaxy vs Colorado Rapids - MLS Season Pass

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

2:45 p.m. | Unión Santa Fe vs Atlético Tucumán - TyC Sports, AFA Play

3:00 p.m. | Gimnasia vs Newells - AFA Play

5:00 p.m. | Rosario Central vs San Lorenzo - TyC Sports, AFA Play

7:00 p.m. | Huracán vs Independiente - TyC Sports, AFA Play

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

2:30 p.m. | Botafogo vs Cuiabá - L1 Play, Globo

2:30 p.m. | Vitoria vs Corinthians - L1 Play

5:00 p.m. | Cruzeiro vs Criciúma - L1 Play

5:00 p.m. | Fortaleza vs Vasco da Gama - L1 Play

5:00 p.m. | Juventude vs Bahía - L1 Play

5:00 p.m. | Atlético GO vs RB Bragatino - L1 Play

7:00 p.m. | Sao Paulo vs Atlético Paranaense - L1 Play

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

11:00 a.m. | Rizespor vs Trabzonspor - ESPN 7, Disney+

