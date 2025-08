Partidos de hoy, martes 5 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Leagues Cup

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga1 Te Apuesto.

Programación de los partidos de hoy, martes 5 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

12:00 p.m. | Alianza Universidad vs Universitario - Liga1 Max, Liga1 Play, RPP

3:00 p.m. | Melgar vs Juan Pablo II - Liga1 Max, Liga1 Play

8:00 p.m. | Alianza Lima vs Sporting Cristal - Liga1 Max, Liga1 Play, RPP

Partidos de hoy, League Cup - Concacaf

6:30 p.m. | Toluca vs New York City - Apple TV

6:30 p.m. | Columbus Crew vs León - Apple TV

7:00 p.m. | Montreal vs Puebla - Apple TV

7:30 p.m. | Houston Dynamo vs Pachuca - Apple TV

9:00 p.m. | Mazatlán vs San Diego - Apple TV

9:30 p.m. | Tigres vs Los Angeles FC - Apple TV

Partidos de hoy, Amistoso - UEFA

11:00 a.m. | Bayer Leverkusen vs Pisa - Disney+

Partidos de hoy, Central American Cup - Concacaf

7:00 p.m. | Verdes FC vs Saprissa - Disney+

9:00 p.m. | Motagua vs Cali - Disney+

9:00 p.m. | Antigua vs Alianza - Disney

