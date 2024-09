Partidos de hoy, jueves 19 de septiembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, jueves 19 de septiembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

1:00 p.m. | Unión Comercio vs Alianza Atlético - Liga Max, Liga 1 Play

3:15 p.m. | Los Chankas vs UTC - Liga Max, Liga 1 Play

8:00 p.m. | Carlos Mannucci vs Melgar - GOLPERU

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | Feyenoord vs Bayer Leverkusen - ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Crvena Zvezda vs Benfica - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs RB Leipzig - ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Atalanta vs Arsenal - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Stade Brestois vs Sturm Graz - ESPN 7, Disney+

2:00 p.m. | AS Mónaco vs FC Barcelona - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Flamengo vs Peñarol - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Libertad vs Cruzeiro - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Atlético Paranaense vs Racing - DSports, DGO

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:00 p.m. | Leganés vs Athletic - DSports, DGO



Partidos de hoy, Copa - Argentina

5:00 p.m. | CA Talleres vs Huracán - TyC Sports

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

3:00 p.m. | Universidad Católica vs Técnico Universitario - DSports, DGO