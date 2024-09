Partidos de hoy, miércoles 18 de septiembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el partido Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 18 de septiembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | Bologna vs Shakhtar Donest - ESPN 2, Disney+

11:45 a.m. | Sparta Praga vs RB Salzburgo - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | PSG vs Girona - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Manchester City vs Inter de Milan - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Celtic vs Slova Bratislava - ESPN 7, Disney+

2:00 p.m. | Brujas vs Borussia Dortmund - ESPN 5, Disney+



Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

1:00 p.m. | Atlético Grau vs Alianza Lima - Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs César Vallejo - Liga 1 Max, Liga 1 Play

6:30 p.m. | Cienciano vs Sport Huancayo - Liga 1 Max, Liga 1 Play

8:30 p.m. | Universitario vs Sport Boys - GOLPERU

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Fluminense vs Atlético Mineiro - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Botafogo vs Sao Paulo -ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana -Conmebol

7:30 p.m. | Lanús vs Medellín - DSports, DGO

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

6:30 p.m. | New England Revolution vs Montreal - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Toronto vs Columbus Crew - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New York City vs Philadelphia - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Atlanta vs Inter Miami - MLS Season Pass (Apple TV)

7:15 p.m. | Orlando City vs Charlotte - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Houston Dynamo vs Vancouver - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Sporting vs Colorado Rapids - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Minnesota vs Cincinnati - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Nashville vs Chicago Fire - MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Real Salt Lake vs FC Dallas - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | Seattle Sounders vs San Jose - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | Los Angeles FC vs Austin - MLS Season Pass (Apple TV)



Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

5:00 a.m. | Ulsan Hyundai vs Kawasaki - Disney+

7:00 a.m. | Shanghai Port vs Johor Darul - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Argentina

7:10 p.m. | Central Córdoba vs Temperley - TyC Sports

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

1:45 p.m. | Brighton vs Wolverhampton - Disney+

2:00 p.m. | Coventry City vs Tottenham - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

1:00 p.m. | Ajax vs Fortuna Sittard - Disney+