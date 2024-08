Partidos de hoy, lunes 5 de agosto del 2024: horario y canales TV para ver EN VIVO la Liga 1 y Juegos Olímpicos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre España vs Marruecos por el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

12:30 p.m. | Alianza Atlético vs Sport Huancayo - Liga 1 Max, Liga 1 Play

6:00 p.m. | Cusco FC vs Sport Boys - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Juegos Olímpicos - París 2024

11:00 a.m. | España vs Marruecos - ATV, Claro Sports

2:00 p.m. | Francia vs Egipto - ATV, Claro Sports

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

12:30 p.m. | Deportivo Riestra vs Central Córdoba - Disney+, AFA Play

3:00 p.m. | Gimnasia vs Rosario Central - TyC Sports, AFA Play

6:00 p.m. | Platense vs Banfield - Disney+, AFA Play

Partido de hoy, Leagues Cup - Concacaf

7:00 p.m. | FC Cincinnati vs New York City - MLS Season Pass, Apple TV

8:00 p.m. | Toluca vs Sporting KC - MLS Season Pass, Apple TV

8:00 p.m. | León vs Colorado Rapids - MLS Season Pass, Apple TV

8:00 p.m. | Houston Dynamo vs Real Salt Lake - MLS Season Pass, Apple TV

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

7:00 p.m. | Cruzeiro vs Fortaleza - Liga 1 Play

Partidos de hoy, Scottish Premiership - Escocia

2:00 p.m. | St Johnstone vs Aberdeen - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

7:00 p.m. | Deportivo Santo Domingo vs Orense - DSports, DGO