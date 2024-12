Partidos de hoy, jueves 5 de diciembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Liga MX

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre América vs Cruz Azul por la Liga MX. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 5 de diciembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Fulham vs Brighton - Disney+

3:15 p.m. | Bournemouth vs Tottenham - Disney+



Partidos de hoy, Copa del Rey - España

1:00 p.m. | Cacereño vs Atlético de Madrid - DSportS, DGO

1:00 p.m. | Orihuela vs Getafe - DSportS, DGO

1:00 p.m. | AD Ceuta vs Osasuna - DSportS, DGO

1:00 p.m. | Conquense vs Real Sociedad - DSportS, DGO

3:00 p.m. | UE Olot vs Sevilla - DSportS, DGO

3:00 p.m. | CD Minera vs Alavés - DSportS, DGO



Partidos de hoy, Copa - Italia

3:00 p.m. | Lazio vs Napoli - DSports, DGO

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

2:15 p.m. | Moreirense vs Sporting - GolTV, GolPlay

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

6:00 p.m. | Fluminense vs Cuiabá - L1 Play

6:00 p.m. | Paranaense vs RB Bragantino - L1 Play

Partido de hoy, Liga MX - México

9:00 p.m. | América vs Cruz Azul - Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX

Partidos de hoy, Champions League Two - AFC

5:00 a.m. | Muanghtong vs Jeonbuk - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Bélgica

2:30 p.m. | Anderlecht vs Westerlo - Disney+

