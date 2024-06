Partidos de hoy, lunes 10 de junio del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO amistosos internacionales

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Países Bajos vs. Islandia por Amistosos Internacionales. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 10 de junio del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Amistoso internacional - UEFA

11:00 a.m. | República Checa vs. Macedonia del Norte - STAR+

1:45 p.m. | Países Bajos vs. Islandia - ESPN, STAR+

1:45 p.m. | Polonia vs. Turquía - STAR+

Partidos de hoy, Primera Nacional - Argentina

7:10 p.m. | Atlético Rafaela vs. Estudiantes - TyC Sports

Partidos de hoy, Eliminatorias Mundial 2026 - CAF

8:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs. Malaui - FIFA+

8:00 a.m. | Madagascar vs. Mali - FIFA+

8:00 a.m. | Somalia vs. Botswana - FIFA+

11:00 a.m. | Burkina Faso vs. Sierra Leona - FIFA+

11:00 a.m. | Uganda vs. Argelia - FIFA+

11:00 a.m. | Benín vs. Nigeria - FIFA+

11:00 a.m. | Guinea Bissau vs. Egipto - FIFA+

2:00 p.m. | Ghana vs. República Centroafricana - FIFA+

2:00 p.m. | Guinea vs. Mozambique - FIFA+

