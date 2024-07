Partidos de hoy, miércoles 3 de julio del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO MLS y Brasileirao

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Criciúma vs Cruzeiro por el Brasileirao. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y los resultados del día.

Programación de los partidos de hoy, martes 3 de julio del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

5:30 p.m. | Columbus Crew vs Nashville - MSL Season Pass

6:30 p.m. | DC United vs FC Cincinnati - MSL Season Pass

6:30 p.m. | Toronto vs Orlando City - MSL Season Pass

6:30 p.m. | New York City vs CF Montreal - MSL Season Pass

6:30 p.m. | Charlotte FC vs Inter Miami - MSL Season Pass

6:45 p.m. | New England Revolution vs. Atlanta United - MSL Season Pass

7:30 p.m. | Chicago Fire vs Philadelphia Union - MSL Season Pass

7:30 p.m. | Minnesota United vs Vancouver Whitecaps - MSL Season Pass

7:30 p.m. | St. Louis City vs San Jose - MSL Season Pass

8:30 p.m. | Real Salt Lake vs Houston Dynamo - MSL Season Pass

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Cuiabá vs Botafogo -L1 Play

6:00 p.m. | Criciúma vs Cruzeiro -L1 Play

6:00 p.m. | Vasco da Gama vs Fortaleza - L1 Play

7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Flamengo - L1 Play, Globo

7:30 p.m. | RB Bragantino vs Atlético GO - L1 Play

7:30 p.m. | Athletico Paranaense vs Sao Paulo - L1 Play

Partidos de hoy, amistoso internacional - Conmebol

1:00 p.m. | Progreso vs San Lorenzo - Disney+

6:00 p.m. | Deportivo Pereira vs América de Cali - Disney+

Partido de hoy, COSAFA Cup - CAF

8:00 a.m. | Namibia vs. Seychelles - FIFA+

8:00 a.m. | Lesoto vs. Angola - FIFA+

Partidos de hoy, Primera División - Noruega

12:00 p.m. | Sandefjord vs Tromso - OneFootball