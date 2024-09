Partidos de hoy, lunes 9 de setiembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Nations League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Francia vs Bélgica por la UEFA Nations League 2024-2025 Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 9 de setiembre del 2024: horarios y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Nations League - UEFA

11:00 a.m. | Chipre vs Kosovo - ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Francia vs Bélgica - Disney+

1:45 p.m. | Eslovenia vs Kazajistán - Disney+

1:45 p.m. | Noruega vs Austria - ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Rumanía vs Lituana - Disney+

1:45 p.m. | Israel vs Italia - ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Montenegro vs Gales - Disney+

1:45 p.m. | Turquía vs Islandia - Disney+

Partidos de hoy, Nations League - Concacaf

3:00 p.m. | Martinica vs Guyana - Concacaf GO, Concacaf YouTube

3:00 p.m. | Guadalupe vs Suriman - Concacaf GO, Concacaf YouTube

4:00 p.m. | Haití vs Sint Maarten - Concacaf GO, Concacaf YouTube

4:00 p.m. | Curazao vs Saint Martin - Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Granada vs Santa Lucía - Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Aruba vs Puerto Rico - Concacaf GO, Concacaf YouTube

9:00 p.m. | Guatemala vs Costa Rica - Concacaf GO, Concacaf YouTube