Partidos de hoy, Perú, 1 de enero: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: JULIEN DE ROSA

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs. Lens por Ligue 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 1 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

09:00 a.m. Tottenham vs. Aston Villa – STAR+, ESPN

11:30 a.m. Nottingham Forest vs. Chelsea – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

09:00 a.m. AS Monaco vs. Stade Brestois – STAR+

11:00 a.m. Lyon vs. Clermont – STAR+, TV5 Monde

2:45 p.m. Lens vs. PSG – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

07:00 a.m. Blackburn Rovers vs. Cardiff City – STAR+

10:00 a.m. Blackpool vs. Sunderland – STAR+





