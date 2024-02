Partidos de hoy, jueves 1 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Inter Miami vs. Al Nassr. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, jueves 1 de febrero del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Riyadh Season Cup - Arabia Saudita

1:00 p.m. | Inter Miami vs. Al Nassr - Apple TV

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Getafe vs. Real Madrid - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | West Ham vs. Bournemouth - ESPN 2, STAR+

3:15 p.m. | Wolverhampton vs. Manchester United - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

5:00 p.m. | Boca Juniors vs. Sarmiento - ESPN, STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Unión Santa Fe vs. Estudiantes LP - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Central Córdoba vs. Godoy Cruz - STAR+, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

2:30 p.m. | Mechelen vs. Anderlecht - STAR+

Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

4:00 p.m. | Envigado vs. Boyacá Chicó - RCN

6:10 p.m. | Atlético Nacional vs. Once Caldas - RCN

8:20 p.m. | Junior vs. Medellín - RCN

Partidos de hoy, Preolímpico Sub 23 - Conmebol

6:00 p.m. | Venezuela vs. Brasil - DSports, DGO

6:00 p.m. | Colombia vs. Bolivia - DSports, DGO