Partidos de hoy, lunes 11 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Rayo Vallecano vs. Celta por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, lunes 11 de deciembre del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Rayo Vallecano vs. Celta - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:30 p.m. | Empoli vs. Lecce - STAR+

2:45 p.m. | Cagliari vs. Sassuolo - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Liga Portuguesa - Portugal

3:15 p.m. | Gil Vicente vs. Moreirense - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Superliga turca - Turquía

12:00 p.m. Konyaspor vs. Sivasspor - STAR+

Partidos de hoy, King Cup - Arabia Saudita

1:00 p.m. | Al Shabab vs. Al Nassr - SSC

Partidos de hoy, AFC Cup - Asia

5:00 a.m | Maziya vs. Mohum Bagan - STAR+

9:00 a.m. | Odisha vs. Bashundhara Kings - STAR+

11:00 a.m. | Al Wehdat vs. Kuwait - STAR+

11:00 a.m | Al Kahraba vs. Al Ittihad Aleppo - STAR+