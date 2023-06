Partidos de hoy, domingo 11 de junio: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Serie B y Liga Profesional

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sport Huancayo vs. Universitario por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 11 de junio del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

1:00 p.m. Alianza Atlético vs. Sporting Cristal – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Cusco FC vs. César Vallejo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. Sport Huancayo vs. Universitario – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Serie A – Italia

1:45 p.m. Spezia Calcio vs. Hellas Verona – STAR+, ESPN 2





Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

07:30 a.m. Twente vs. Sparta Rotterdam – STAR+





Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA

12:30 p.m. Israel vs. Corea del Sur – D Sports, DGO

4:00 p.m. Uruguay vs. Italia – D Sports, DGO





Partidos de hoy, LaLiga SmarBank – España

2:00 p.m. Alavés vs. Levante – D Sports, DGO, ESPN, STAR+





Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Delfín SC vs. Aucas – STAR+, GolTV

3:30 p.m. Guayaquil City vs. Barcelona SC – STAR+, GolTV

6:00 p.m. Orense SC vs. Independiente del Valle – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, Serie A – Brasil

09:00 a.m. América MG vs. At. Paranaense – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Flamengo vs. Gremio – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Goiás vs. Fluminense – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play, ESPN

Partidos de hoy, Serie B – Italia (Play-offs)

1:30 p.m. Bari vs. Cagliari – D Sports, DGO





