Partidos de hoy, lunes 11 de marzo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League, LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Al Nassr vs. Al Ain por la AFC Champions League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, lunes 11 de marzo del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Almería vs. Sevilla - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Chelsea vs. Newcastle - STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Lazio vs. Udinese - ESPN 4, STAR+



Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

2:00 p.m. | Al Nassr vs. Al Ain - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

5:00 p.m. | Tigre vs. Lanús - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

7:15 p.m. | Banfield vs. Vélez . STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo - Uruguay

2:30 p.m. | Cerro Largo vs. Rampla Juniors - STAR+

5:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs. Deportivo Maldonado - STAR+

Partidos de hoy, LigaPro - Ecuador

7:00 p.m. | Libertad vs. Universidad Católica - GolTV, STAR+

Partidos de hoy, Superliga - Dinamarca

1:00 p.m. | Randers vs. Midtjylland - OneFootball

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:30 p.m. | Gaziantep vs. Besiktas - STAR+