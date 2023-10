Partidos de hoy, miércoles 11de octubre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos y Copa Libertadores Femenina

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Olimpia vs. Universitario por la Copa Libertadores Femenina. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 11 de octubre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Amistosos internacionales – FIFA

1:45 p.m. Gales vs. Gibraltar – TyC Sports





Partidos de hoy, Copa Argentina

7:10 p.m. Chaco For Ever vs. Defensa y Justicia





Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina – Conmebol

5:30 p.m. Olimpia vs. Universitario – Nativa





Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador

4:30 p.m. América Quito vs. 9 de Octubre – STAR+

7:00 p.m. Macará vs. Chacaritas FC FC – STAR+





Partidos de hoy, Serie B – Brasil

7:30 p.m. Vila Nova vs. Botafogo SP – Fanatiz, Brasileirao Play





