Partidos de hoy, miércoles 13 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Copa Argentina

Programación de los partidos de hoy, miércoles 13 de diciembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | RB Leipzig vs. Young Boys - ESPN 2, STAR+

12:45 p.m. | Crvena Zvezda vs. Manchester City - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | Antwerp vs. Barcelona - Fox Sports 2, STAR+

3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs. PSG - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | FC Porto vs. Shakhtar Donetsk - Fox Sports 3, STAR+

3:00 p.m. | Celtic vs. Feyenoord - ESPN 3, STAR+

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Lazio - ESPN 4, STAR+

3:00 p.m. | Newcastle vs. AC Milan - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

03:00 a.m. Yokohama F. Marinos vs. Shandong Taishan - STAR+

03:00 a.m. Kayaa FC vs. Incheon United - STAR+

05:00 a.m. Jeonbuk vs. True Bangkok United - STAR+

05:00 a.m. Lion City Sailors vs. Kitchee - STAR+





Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

3:00 p.m. Liverpool FC vs. Peñarol – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Middlesbrough vs. Hull City – STAR+





Partidos de hoy, Copa Argentina

7:10 p.m. Estudiantes LP vs. Defensa y Justicia – TyC Sports Internacional





Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

2:45 p.m. Stockport County vs. Aldershot – STAR+









