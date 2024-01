Partidos de hoy, sábado 13 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga, Premier League y Copa Asia

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester City vs. Newcastle por la Premier League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 13 de enero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

08:00 a.m. UD Las Palmas vs. Villarreal – STAR+, ESPN 2

10:15 a.m. Malloca vs. Celta de Vigo – STAR+, ESPN 2

12:30 Athletic Club vs. Real Sociedad – STAR+, ESPN 2

3:00 p.m. Real Betis vs. Granada CF – DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

07:30 a.m. Chelsea vs. Fulham – STAR+

12:30 p.m. Newcastle vs. Manchester City – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A - Italia

09:00 a.m. Genoa vs. Torino – STAR+

09:00 a.m. Napoli vs. Salernitana – STAR+

12:00 p.m. Hellas Verona vs. Empoli – STAR+

2:45 p.m. Monza vs. Inter de Milán – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

09:30 a.m. Mainz 05 vs. Wolfsburgo – STAR+

09:30 a.m. Augsburgo vs. Bayer Leverkusen – STAR+, ESPN

09:30 a.m. Friburgo vs. Unión Berlín – STAR+

09:30 a.m. Colonia vs. Heidenheim – STAR+

09:30 a.m. RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt – STAR+

12:30 p.m. Darmstadt 98 vs. Borussia Dortmund – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. AS Monaco vs. Stade de Reims – STAR+, ESPN Extra

3:00 p.m. Rennes vs. Niza – STAR+, TV5 Monde

Partidos de hoy, Copa de Asia – AFC

06:30 a.m. Australia vs. India – STAR+

09:30 a.m. China vs. Tayikistán – STAR+

12:30 p.m. Uzbekistán vs. Siria – STAR+





Partidos de hoy, Amistosos

3:15 p.m. Santa Fe vs. Patriotas – STAR+

7:00 p.m. Boca Juniors vs. Gimnasia y Tiro – STAR+





Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

3:00 p.m. PSV vs. Excelsior – STAR+, ESPN 3





Partidos de hoy, Liga de Portugal

10:30 a.m. Casa Pia AC vs. FC Famalicao – GolTV Play, GolTV

1:00 p.m. Chaves vs. Sporting CP - GolTV Play, GolTV





Partidos de hoy, Serie Río de la Plata – Amistosos

3:45 p.m. Liverpool FC vs. Rosario Central – STAR+





