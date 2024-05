Partidos de hoy, lunes 13 de mayo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Atlético vs. Cienciano por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 13 de mayo del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

2:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Cienciano - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. Barcelona vs. Real Sociedad - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Aston Villa vs. Liverpool - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

11:30 a.m. | Lecce vs. Udinese - ESPN 2, STAR+

1:45 p.m. | Fiorentina vs. Monza - ESPN 2, STAR+



Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

3:30 p.m. | Universidad Católica vs. Técnico Universitario - STAR+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:00 p.m. | Gimnasia vs. Vélez - STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:00 p.m. | Unión Santa Fe vs. Banfield - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

