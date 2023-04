Partidos de hoy, Perú, 14 de abril: resultados y canales de TV | Fuente: Sporting Cristal

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Sport Boys por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, viernes 14 de abril del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

4:00 p.m. Sporting Cristal vs. Sport Boys – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. Melgar vs. Cienciano - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

2:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Osasuna – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. US Cremonese vs. Empoli – STAR+

1:45 p.m. Spezia Calcio vs. Lazio – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Schalke 04 vs. Hertha Berlin – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. Toulouse vs. O. Lyon – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

6:00 p.m. Nacional vs. CA Fénix – STAR+

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:30 p.m. Estudiantes Mérida vs. Metropolitanos – GolTV Play

5:00 p.m. Zamora FC vs. Monagas SC – GolTV Play, GolTV

7:15 p.m. Puerto Cabello vs. Hermanos Colmenarez – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX – México

10:05 p.m. Mazatlán FC vs. Tijuana – STAR+

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

2:15 p.m. Famalicao vs. Vitória SC – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Libertad FC vs. Independiente del Valle – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Sudamericano Sub-17 – Conmebol

2:00 p.m. Brasil vs. Paraguay – D Sports

4:30 p.m. Argentina vs. Venezuela – D Sports

7:00 p.m. Chile vs. Ecuador – D Sports





NUESTROS PODCASTS

Bajo peso de un adulto mayor puede indicar un problema grave que aumenta la mortalidad

Por mucho que la gente celebre su propia pérdida de peso, no siempre es saludable. Un nuevo estudio muestra que la pérdida de peso en adultos mayores está asociada con una muerte prematura y condiciones que limitan la vida.