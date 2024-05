Partidos de hoy, martes 14 de mayo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Tottenham vs. Manchester City por la Premier League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 14 de mayo del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | LDU Quito vs. Junior - ESPN 2, STAR+

5:00 p.m. | Peñarol vs. Atlético Mineiro - ESPN, STAR+

5:00 p.m. | Talleres vs. Cobresal - ESPN 7, STAR+

7:30 p.m. | River Plate vs. Libertad - ESPN 2, STAR+, Pluto TV

9:00 p.m. | Millonarios vs. Palestino - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Racing vs. Nacional - ESPN 5, STAR+

7:00 p.m. | Defensa y Justicia vs. Medellín - ESPN, STAR+

7:00 p.m. | Sportivo Ameliano vs. Rayo Zuliano - ESPN 3, STAR+

7:30 p.m. | Corinthians vs. Argentinos Juniors- DSports, DGO

9:00 p.m. | Nacional de Potosí vs. Trinidense - ESPN 5, STAR+

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:30 p.m. | Osasuna vs. Mallorca - DSports, DGO

2:30 p.m. | Real Madrid vs. Alavés - ESPN 2, STAR+

3:00 p.m. | Girona vs. Villarreal - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Tottenham vs. Manchester City - ESPN, STAR+