Partidos de hoy, viernes 15 de septiembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, LaLiga y Bundesliga

Programación de los partidos de hoy, viernes 15 de septiembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 – Perú

1:00 p. m. Atlético Grau vs. UTC – Liga1 Max, Liga1 Play

3:00 p. m. Carlos A. Mannucci vs. Cantolao - Gol Perú

3:20 p. m. FBC Melgar vs. Alianza Atlético - Liga1 Max, Liga1 Play

7:00 p. m. Binacional vs. Cienciano - Liga1 Max, Liga1 Play

Partidos de hoy, Liga MX – México

8:00 p. m. Mazatlán vs. Cruz Azul – Sin transmisión oficial en Perú

10:10 p. m. Tijuana vs. Toluca – Sin transmisión oficial en Perú

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p. m. Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen – STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga – Argentina

3:00 p. m. Tigre vs. Estudiantes LP – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

4:45 p. m. Defensa y Justicia vs. Boca Juniors – Fanatiz, STAR+, AFA Play, TyC Sports Internacional

7:00 p. m. CA Colón vs. Rosario Central – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

7:00 p. m. Banfield vs. Argentinos Juniors – Fanatiz, AFA Play, STAR+

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:00 p. m. Rayo Vallecano vs. Alavés – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

6:00 p. m. Cuiabá vs. América MG – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

7:30 p. m. Palmeiras vs. Goiás – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Liga Profesional Saudí – Arabia Saudita

10:00 a. m. Al Feiha vs. Al-Shabab – Sin transmisión oficial en Perú

1:00 p. m. Al Hilal vs. Al Riyadh – Sin transmisión oficial en Perú

1:00 p. m. Al Khaleej vs. Al-Fateh – Sin transmisión oficial en Perú

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo – Uruguay

5:00 p. m. Montevideo Wanderers vs. Cerro Largo – STAR+

Partidos de hoy, Ligue Pro – Ecuador

7:00 p. m. Orense SC vs. U. Católica – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Liga FUTVE – Ecuador

4:00 p. m. Angostura FC vs. Monagas SC – GolTV Play

6:40 p. m. La Guaira vs. Hermanos Colmenarez – GolTV Play

Partidos de hoy, 2 Bundesliga – Alemania

11:30 a. m. Nürnberg vs. Greuther Fürth – STAR+

Partidos de hoy, J1 League – Japón

5:00 a. m. Yokohama F. Marinos vs. Sagan Tosu – J League International Youtube

5:30 a. m. Urawa Red Diamonds vs. Kyoto Sanga – J League International Youtube

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

1:15 p. m. Estrela Amadora vs. FC Porto – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, LaLiga Hypermotion – España

2:30 p. m. Real Zaragoza vs. Racing Santander – STAR+

Partidos de hoy, Regionalliga – Alemania

12:00 p. m. VfR Aalen vs. TSG Balingen – OneFootball PPV

12:00 p. m. Eintracht Frankfurt vs. Stuttgarter Kickers – OneFootball PPV

Partidos de hoy, Serie B – Brasil

5:00 p. m. Vila Nova vs. Ponte Preta – Fanatiz, Brasileirao Play

7:30 p. m. ABC FC vs. Sport Recife – Fanatiz, Brasileirao Play, STAR+

Partidos de hoy, Premier League – Kazajistán

4:00 a. m. FC Aksu vs. FC Okzhetpets – OneFootball

6:00 a. m. FC Caspiy vs. FC Maktaaral – OneFootball

Partidos de hoy, Superliga Danesa – Kazajistán

12:00 p. m. Viborg FF vs. FC Midtjylland – OneFootball

Partidos de hoy, Superliga – Dinamarca

12:00 p. m. Viborg FF vs. FC Midtjylland – OneFootball

Partidos de hoy, Superliga – Eslovaquia

10:30 a. m. FK Zleziarne Podbrezová vs. MFK Skalica – OneFootball

Partidos de hoy, Superliga – Letonia

10:00 a. m. FK Auda vs. FK Metta – OneFootball

Partidos de hoy, Veikkausliiga – Finlandia

10:00 a. m. Lahti FC vs. KTP – OneFootball

10:00 a. m. FC Haka vs. FC Ilves – OneFootball

