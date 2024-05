Partidos de hoy, jueves 16 de mayo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Botafogo por la Copa Libertadores. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, jueves 16 de mayo del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. Fluminense vs. Cerro Porteño – STAR+, ESPN

5:00 p.m. Rosario Central vs. Caracas FC – STAR+, ESPN 7

5:00 p.m. Universitario vs. Botafogo – STAR+, ESPN 5

7:00 p.m. San Lorenzo vs. Liverpool – STAR+, ESPN 7

7:00 p.m. Sao Paulo vs. Barcelona SC – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. Racing Club vs. Coquimbo Unido – D Sports, DGO

7:00 p.m. Cruzeiro vs. Unión La Calera – ESPN 5, STAR+

7:00 p.m. Sportivo Luqueño vs. RB Bragantino – D Sports, DGO

9:00 p.m. U. Católica vs. Alianza FC – D Sports, DGO

Partidos de hoy, LaLiga – España

12:30 p.m. UD Las Palmas vs. Real Betis – STAR+, ESPN 5

2:30 p.m. UD Almería vs. FC Barcelona – D Sports, DGO

3:00 p.m. Real Sociedad vs. Valencia CF – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Copa Argentina

3:10 p.m. Deportivo Riestra vs. Newell’s Old Boys – TyC Sports

Partidos de hoy, Superliga – Dinamarca

11:00 a.m. AGF Aarhus vs. Silkeborg IF – OneFootball, Nativa

11:00 a.m. Hvidovre IF vs. OB – OneFootball

1:00 p.m. Copenhague vs. FC Midtjylland - OneFootball