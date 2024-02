Partidos de hoy, sábado 17 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Melgar por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 17 de febrero del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto - Perú

3:00 p.m. | ADT vs. Carlos Mannucci - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

8:00 p.m. | Universitario vs. Melgar - GOLPERU

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. | Atlético de Madrid vs. Las Palmas - DSports, DGO

10:15 a.m. | Osasuna vs. Cádiz - DSports, DGO

12.30 p.m. | Celta vs. Barcelona - DSports, DGO

3:00 p.m. | Valencia vs. Sevilla - ESPN, STAR+



Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. | Brentford vs. Liverpool - STAR+

10:00 a.m. | Tottenham vs. Wolverhampton - STAR+

10:00 a.m. | Newcastle vs. Bournemouth - STAR+

10:00 a.m. | Fulham vs. Aston Villa - ESPN, STAR+

10:00 a.m. | Nottingham Forest vs. West Ham - STAR+

10:00 a.m. | Burney vs. Arsenal - STAR+

12:30 p.m. | Manchester City vs. Chelsea - STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Napoli vs. Genoa - ESPN 2, STAR+

12:00 p.m. | Hellas Verona vs. Juventus - ESPN 2, STAR+

2:45 p.m. | Atalanta vs. Sassuolo - STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Borussia Dortmund - ESPN 5, ESPN, STAR+

9:30 a.m. | Mainz 05 vs. Augsburgo - STAR+

9:30 a.m. | Hoffenheim vs. Union Berlin - STAR+

9:30 a.m. | Heidenheim vs. Bayer Leverkisen - STAR+

9:30 .m. | Darmstadt 98 vs. Stuttgart - STAR+

12:30 p.m. | RB Leipzig vs. Borussia M'gradbash

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Lille vs. Le Havre - STAR+

3:00 p.m. | Nantes vs. PSG - STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo - Uruguay

3:00 p.m. | Fénix vs. Danubio - STAR+

5:15 p.m. | Miramar Misiones vs. Progreso - STAR+

7:30 p.m. | Deportivo Maldonado vs. Boston River - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

3:00 p.m. | San Lorenzo vs. Tigres - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

5:00 p.m. | Racing vs. Godoy Cruz - STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:00 p.m. | Rosario vs. Gimnasia - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

2:45 p.m. | Antwerp vs. Mechelen - STAR+

Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

8:15 p.m. | Deportivo Pereira vs. Santa Fe - RCN, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Futve - Venezuela

2:00 p.m. | Metropolitanos vs. Zamora FC - GolTV Play

4:45 p.m. | Puerto Cabello vs. Estudiantes Mérida - GolTV Play

4:45 p.m. | Angostura FC vs. La Guaira - GolTV Play

7:30 p.m. | Deportivo Táchira vs. Rayo Zuliano - GolTV Play



Partidos de hoy, Liga MX - México

6:00 p.m. | Atlético San Luis vs. Tijuana - STAR+

8:10 p.m. | Pachuca vs. América - Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, Liga Portuguesa - Portugal

1:00 p.m. | Portimonense vs. Vitoria - GolTV Play

3:30 p.m. | FC Porto vs. Estrela Amadora - GolTV Play

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis