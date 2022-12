Partidos de hoy, Perú, 18 de diciembre: resultados y canales de TV | Fuente: AFP

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Argentina vs. Francia por la final del Mundial Qatar 2022. Entérate aquí de toda la información de las competiciones a nivel internacional.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, domingo 18 de diciembre del 2022: horario y guía de canales





Partidos de hoy, Mundial Qatar 2022 (FINAL)





10:00 a.m. Argentina vs. Francia - Latina, DirecTV Sports, DGO, TV Pública, TyC Sports, Sky Sports, ECDF, Telemundo, Teledoce, Canal 10.

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank – España

08:00 a.m. Albacete vs. UD Ibiza – STAR+

1:00 p.m. Levante vs. Eibar – STAR+

1:00 p.m. Burgos vs. Huesca – STAR+

3:00 p.m. Málaga vs. Alavés – STAR+

Partidos de hoy, Serie B - Italia

08:00 a.m. Parma vs. SPAL - D Sports, D GO

2:45 p.m. Genoa vs. Frosinone - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Copa Sky

10:00 p.m. Atlas vs. Tigres UANL – Sky Sports





En la mira de Qatar

Croacia frente a Marruecos y Francia contra Argentina, los últimos partidos de Qatar 2022

Se jugarán los últimos dos partidos del Mundial Qatar 2022. Tras los resultados en semifinales, en el partido por el tercer y cuarto lugar, Marruecos y Croacia chocarán el sábado 17 de diciembre. Por su parte, en el encuentro más importante del certamen, Francia y Argentina chocarán con la finalidad de conseguir su tercera estrella.