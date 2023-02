Partidos de hoy, Perú, 18 de febrero: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 18 de febrero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Sport Huancayo vs. Cienciano – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

08:00 a.m. Real Sociedad vs. Celta de Vigo – STAR+, ESPN 2

10:15 a.m. Real Betis vs. Real Valladolid – STAR+, ESPN 2

12:30 p.m. Mallorca vs. Villarreal - D Sports, D GO

3:00 p.m. Osasuna vs. Real Madrid - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

07:30 a.m. Aston Villa vs. Arsenal – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Everton vs. Leeds United – STAR+

10:00 a.m. Chelsea vs. Southampton – STAR+

10:00 a.m. Brighton vs. Fulham – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Nottingham Forest vs. Manchester City – STAR+

10:00 a.m. Brentford vs. Crystal Palace – STAR+

10:00 a.m. Wolves vs. Bournemouth – STAR+

12:30 p.m. Newcastle vs. Liverpool – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Sampdoria vs. Bologna – STAR+

12:00 p.m. Monza vs. AC Milan – STAR+

2:45 p.m. Inter de Milán vs. Udinese – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Wolfsburgo vs. RB Leipzig – STAR+

09:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Bayern Munich – STAR+, ESPN 4

09:30 a.m. Stuttgart vs. Colonia – STAR+

09:30 a.m. Bochum vs. Friburgo – STAR+

12:30 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Niza vs. Stade de Reims – STAR+

3:00 p.m. Estrasburgo vs. Angers – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

3:00 p.m. CA Cerro vs. Deportivo Maldonado – STAR+

5:45 p.m. Plaza Colonia vs. Nacional – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

3:00 p.m. Feyenoord vs. AZ Alkmaar – STAR+

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

8:30 p.m. Deportivo Pasto – Junior – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. La Guaira vs- Metropolitanos – GolTV Play

4:15 p.m. Deportivo Táchira vs. Monagas SC – GolTV Play

6:30 p.m. Angostura FC vs. Rayo Zuliano – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX Clausura 2023 – México

6:00 p.m. Atlético San Luis vs. Santos Laguna – STAR+

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

3:00 p.m. Lanús vs. Rosario Central - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

4:00 p.m. Tigre vs. River Plate – STAR+, ESPN, AFA Play, Fanatiz

5:15 p.m. Argentinos Jrs. vs. Belgrano – STAR+, AFA Play, Fanatiz

5:15 p.m. Godoy Cruz vs- Estudiantes LP - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

7:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Banfield – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Serie B – Italia

08:00 a.m. Palermo SSD vs. Frosinone – D Sports, D GO

10:15 a.m. Bari vs. Cagliari – D Sports , D GO





