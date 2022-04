Partidos de hoy, 2 de abril: horarios y resultados | Fuente: @Real Madrid

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Celta de Vigo vs. Real Madrid por la LaLiga. Entérate aquí de toda la información de Liga 1, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, sábado 2 de abril de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

11:00 a.m. Sport Boys vs. Binacional -GOLPERÚ

1:15 p.m. Alianza Atlético vs. Muncipal -GOLPERÚ

3:30 p.m. Melgar vs. Carlos Stein -GOLPERÚ





Partidos de hoy,La Liga - España



07:00 a.m. Getafe vs. Mallorca -DirecTV Sports

09:15 a.m. Levante vs. Villareal -DirecTV Sports

11:30 a.m. Celta de Vigo vs. Real Madrid -ESPN y Star+

2:00 p.m. Atlético Madrid vs. Alavés -ESPN y Star +

Partidos de hoy,Premier League - Inglaterra



06:30 a.m. Liverpool vs. Watford - ESPN y Star+



09:00 a.m. Chelsea vs. Brentford -ESPN 3 y Star+



09:00 a.m. Brighton vs. Norwich -Star+



09:00 a.m. Leed Utd vs. Southampton -Star+



09:00 a.m. Burnley vs. Manchester City - ESPN y Star+



09:00 a.m. Wolverhampton vs. Aston Villa -Star+



11:30 a.m. Manchester United vs. Leicester City -Star+



Partidos de hoy, Serie A -Italia



08:00 a.m. Spezia Calcio vs. Venezia FC -Star+



11:00 a.m. Lazio vs. Sassuolo -Star+



1:45 p.m. Salernitana vs. Torino -Star+











Partidos de hoy,Bundesliga -Alemania



08:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Hertha Berlin -Star+



08:30 a.m. Hoffenheim vs. Bochum -Star+



08:30 a.m. Frankfurt vs. Greuther Furth - Star+



08:30 a.m. Freiburg vs. Bayer Munich -Star+



08:30 a.m. Arminia vs. Sttutgart -Star+



11:30 a.m. Borussia Dortmund vs. RB Leipzig -Star+



















Partidos de hoy,Ligue 1 -Francia



10:00 a.m. Nice vs. Rennes -Star+



12:00 p.m. Lille vs. Bordeaux -Star+



2:00 p.m. Saint Etienne vs. Olympique Marseille -ESPN 2 y Star+



Partidos de hoy,Eredivisie - Paises Bajos



09:30 a.m. Groningen vs. Ajax -ESPN EXTRA y Star+

11:45 a.m. Twente vs. PSV -ESPN EXTRA y Star+

2:00 p.m. Feyenoord vs. Willem II - Star+

Partidos de hoy, Liga de Portugal



12:00 p.m. Arouca vs. Gil Vicente -GOLTV y GOLTV Play

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo



11:15 a.m. Albión vs. Boston River -Star+

1:30 p.m. Danubio vs. Montevideo Wanderers -Star+

4:30 p.m. Nacional vs. Plaza Colonia -GOLTV y Star+

7:00 p.m. Defensor Sporting vs. River Plate M. -Star+

Partidos de hoy, MLS -Estados Unidos



2:30 p.m. Chicago Fire vs. FC Dallas -Star+

3:00 p.m. Toronto FC vs. New York City -Star+

3:00 p.m. FC Cincinnati vs. Montreal Imapact -Star+



5:00 p.m.Columbus vs. Nashville SC -Star+



6:30 p.m. DC United vs. Atlanta United - Star+

6:30 p.m. Philadelphia vs. Charlotte FC -Star+

6:30 p.m. New England vs. New York RB -Star+



6:30 p.m. San Jose vs. Austin FC -Star+



6:30 p,m. Orlando City vs. Los Angeles FC -Star+

7:00 p.m. Vancouver vs. Sporting KC -Star+

7:00 p.m. Minnesota Utd vs. Seattle Sounders -Star+

7:00 p.m. Inter Miami CF vs. Houston Dynamo -Star+

8:00 p.m. Colorado Rapids vs. Real Salt Lake -Star+

Partidos de hoy,Liga MX -México



6:00 p.m. Cruz Azul vs. Atlas -DIRECTV Sports

8:00 p.m. Necaxa vs. América - DIRECTV Sports

10:00 p.m. FC Juárez vs. Pumas -DIRECTV Sports





Partidos de hoy,Liga Pro- Ecuador



4:30 p.m. Gualaceo vs. Independiente del Valle -Star+



7:00 p.m. Aucas vs. 9 de Octubre - Star+



Partidos de hoy,Liga FutVe- Venezuela



4:15 p.m. Aragua vs. Zulia -GolTV Play



6:30 p.m. Hermanos Colmenarez vs. Monagas SC -GolTV Play



Partidos de hoy,Liga BetPlay - Colombia



8:15 p.m. Junior vs. Alianza Petrolera -Win Sports, RCN Nuestra Tele y Fanatiz



Partidos de hoy, Copa de la Liga Argentina



12:00 p.m. Racing vs. Sarmiento -Star + y AFA Play



2:30 p.m. Godoy Cruz vs. Estudiantes -TyC Sports y AFA Play



2:30 p.m. Vélez vs. Lanús -TyC Sports y AFA Play



5:00 p.m. Defensa y Justicia vs. River Plate -ESPN, Star+ y AFA Play



7:30 p.m. Boca Juniors vs. Arsenal de Sarandí -ESPN, Star+ y AFA Play







