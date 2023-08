Partidos de hoy, domingo 20 de agosto: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Mundial Femenino y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 20 de agosto del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. Cienciano vs. Alianza Lima – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports – España

12:00 p.m. Girona vs. Getafe – D Sports, DGO

12:30 p.m. FC Barcelona vs. Cádiz – STAR+, ESPN

2:30 p.m. Real Betis vs. Atlético de Madrid – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Aston Villa vs. Everton – STAR+, ESPN

10:30 a.m. West Ham vs. Chelsea – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. AS Roma vs. Salernitana – STAR+, ESPN 2

11:30 a.m. Sassuolo vs. Atalanta – STAR+

1:45 p.m. Udinese vs. Juventus – STAR+, ESPN 2

1:45 p.m. US Lecce vs. Lazio – STAR+





Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Unión Berlin vs. Mainz 05 – STAR+, ESPN 2

10:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

06:00 a.m. Lille vs. Nantes – STAR+, Nantes

12:00 p.m. AS Monaco vs. Estrasburgo – STAR+

1:45 p.m. Lens vs. Rennes – STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga – Argentina

12:00 p.m. Arsenal Sarandí vs. Instituto - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

2:00 p.m. Sarmiento vs. Tigre – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

2:15 p.m. Rosario Central vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, AFA Play, STAR+

4:30 p.m. Lanús vs. San Lorenzo - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

7:00 p.m. Argentinos Juniors vs. River Play – Fanatiz, AFA Play, ESPN, STAR+





Partidos de hoy, Mundial Femenino – FIFA

05:00 a.m. España vs. Inglaterra – D Sports, DGO, ATV





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

7:30 p.m. Chicago Fire vs. Orlando City – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Houston Dynamo vs. Portland Timbers – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. St. Louis City vs. Austin FC – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Seattle Sounders vs. Atalanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Vancouver Whitecaps vs. San Jose Earthquakes – MLS Season Pass (Apple TV)





