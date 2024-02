Partidos de hoy, martes 20 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Champions League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Always Ready por la Copa Libertadores. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, martes 20 de febrero del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Portuguesa FC vs. Palestino - ESPN, STAR+

7:30 p.m. | Águilas Doradas vs. RB Bragantino - ESPN 2, STAR+

7:30 p.m. | Always Ready vs. Sporting Cristal - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

3:00 p.m. | Inter de Milan vs. Atlético de Madrid - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | PSV vs. Borussia Dortmund - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Manchester City vs. Brentford - STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

3:00 a.m. | Kawasaki Frontale vs. Shandong Taishan - STAR+

5:00 a.m. | Pohang Steelers vs. Jeonbuk - STAR+

Partidos de hoy, AFC Cup - Asia

11:00 a.m. | Al-Kahraba vs. Al Ahed - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

5:30 p.m. | Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia - STAR+, AFA Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Defensa y Justicia vs. Central Córdoa - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga de Campeones - Concacaf

8:00 p.m. | St. Louis City vs. Houston Dynamo - STAR+

10:00 p.m. | Saprissa vs. Philadelphia Union - STAR+

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis