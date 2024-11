Partidos de hoy, miércoles 20 de noviembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga Argentina y Brasileirao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Corinthians vs. Cruzeiro por el Brasileirao Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 20 de noviembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. Twente vs. Real Madrid – DAZN Women’s Footbal YouTube

Partidos de hoy, Liga Expansión MX – México

8:00 p.m. Celaya vs. CD Tapatío – Disney+ Premium, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Claro Sports

Partidos de hoy, Liga Nacional – Guatemala

4:00 p.m. Deportivo Guastatoya vs. Antigua – Claro Sports YouTube

9:00 p.m. CSD Zacapa vs Deportivo Mixco – Claro Sports YouTube

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Central Córdoba – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

5:15 p.m. Estudiantes LP vs. Rosario Central – AFA Play, Fanatiz

5:15 p.m. Vélez Sarsfield vs. Lanús – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Boca Juniors vs. Unión Santa Fe – AFA Play, Fanatiz, ESPN, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

09:00 a.m. Corinthians vs. Cruzeiro – L1 Play

2:30 p.m. Criciúma vs. Vitória – L1 Play

2:30 p.m. RB Bragantino vs. Sao Paulo – L1 Play

2:30 p.m. At. Paranaense vs. Atlético GO – L1 Play

4:00 p.m. Bahía vs. Palmeiras – L1 Play

5:00 p.m. Gremio vs. Juventude – L1 Play

5:00 p.m. Cuiabá vs. CR Flamengo – L1 Play

7:30 p.m. Atlético Mineiro vs. Botafogo – L1 Play