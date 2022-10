Partidos de hoy, Perú, 20 de octubre: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Villarreal por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de la Liga1, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, jueves 20 de octubre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Betsson

11:00 a.m. Cantolao vs Cienciano - Gol Perú

1:15 p.m. Sporting Cristal vs Atlético Grau - Gol Perú

3:30 p.m. UTC vs ADT - Gol Perú

6:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético - Gol Perú

8:30 p.m. Alianza Lima vs Binacional - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga

12:00 m. Almería vs Girona - Star+, ESPN 2

1:00 p.m. Osasuna vs Espnyol - Star+, ESPN Extra

2:00 p.m. Barcelona vs Villarreal - DirecTV Sports, DirecTV Go

Partidos de hoy, Premier League

1:30 p.m. Fulham vs Aston Villa - Star+, ESPN 3

4:15 p.m. Leicester City vs Leeds United - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Champions League Femenina

11:45 a.m. Wolfsburgo vs St. Polten - DAZN UEFA Women's, Champions League Youtube

11:45 a.m. KF Vllaznia vs Real Madrid - DAZN UEFA Women's, Champions League Youtube

2:00 p.m. PSG vs Chelsea - DAZN UEFA Women's, Champions League Youtube

2:00 p.m. AS Roma vs Slavia Praga - DAZN UEFA Women's, Champions League Youtube

Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina

3:00 p.m. América de Cali vs Alianza Lima - Pluto TV, DirecTV Sports, Facebook Watch Conmebol

3:00 p.m. Santiago Morning vs Deportivo Lara - DirecTV Sports, Facebook Watch Conmebol

5:15 p.m. Palmeiras vs U. de Chile - Pluto TV, DirecTV Sports, Facebook Watch Conmebol

5:15 p.m. Libertad-Limpeño vs Independiente - DirecTV Sports, Facebook Watch Conmebol

Partidos de hoy, Copa Italia

8:00 a.m. US Cremonese vs Modena - Star+

11:00 a.m. Sampdoria vs Ascoli - Star+

2:00 p.m. Bologna vs Cagliari - Star+

Partidos de hoy, Europa League

12:00 p.m. Arsenal vs PSV Eindhoven - Star+, FOX Sports 2

Partidos de hoy, Liga MX

9:06 p.m. Pachuca vs Monterrey - Marca Claro (Youtube), Claro Sports





Partidos de hoy, MLS

7:00 p.m. Philadelphia Union vs FC Cincinnati - ESPN Extra, Star+

9:00 p.m. Los Angeles FC vs LA Galaxy - Star+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Liga Profesional

1:00 p.m. Gimnasia LP vs Boca Juniors - Star+, AFA Play, ESPN





Partidos de hoy, Brasileirao

6:00 p.m. Sao Paulo VS Coritiba - Star+, Brasileirao Play