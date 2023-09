Partidos de hoy, miércoles 20 de septiembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Champions League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys por la Liga1 Betsson 2023. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 20 de septiembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

1:00 p.m. Unión Comercio vs. Carlos A. Mannucci – Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:30 p.m. UTC vs. Deportivo Municipal - Liga 1 Max, Liga 1 Play

6:30 p.m. Cienciano vs. ADT - Liga 1 Max, Liga 1 Play

8:30 p.m. Universitario de Deportes vs. Sport Boys - Gol Perú

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

11:45 a.m. Real Madrid vs. Unión Berlín – ESPN 2, STAR+

11:45 a.m. Galatasaray vs. Kobenhavn – STAR+

2:00 p.m. Arsenal vs. PSV Eindhoven – Fox Sports 2, STAR+

2:00 p.m. Real Sociedad vs. Inter Milan – ESPN 2, STAR+

2:00 p.m. Sevilla FC vs. Lens – ESPN 4, STAR+

2:00 p.m. Bayern Munich vs. Manchester United – ATV, ESPN, STAR+

2:00 p.m. SC Braga vs. Napoli – ESPN 3, STAR+

2:00 p.m. Benfica vs. Red Bull Salzburg – Fox Sports 3, STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga – Argentina

2:00 p.m. Defensa y Justicia vs. Tigre – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

2:00 p.m. Barracas Central vs. Banfield – Fanatiz, AFA Play

4:30 p.m. Estudiantes LP vs. San Lorenzo – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

4:30 p.m. Vélez Sarsfield vs. Arsenal Sarandí – Fanatiz, AFA Play, STAR+

7:00 p.m. Racing vs. Newell's Old Boys – Fanatiz, AFA Play, STAR+

7:00 p.m. Instituto vs. CA Colón– Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. CF Montréal vs. FC Cincinnati – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. New York RB vs. Austin FC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. DC United vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Columbus Crew vs. Chicago Fire – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. New York City vs. Orlando City – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Inter Miami vs. Toronto FC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Charlotte FC vs. Philadelphia Union – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Houston Dynamo vs. Vancouver Whitecaps – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Sporting KC vs. Nashville SC – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. St. Louis City SC vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Colorado Rapids vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Real Salt Lake vs. FC Dallas – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. LA Galaxy vs. Minnesota Utd. – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. Goiás vs. Flamengo – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

7:30 p.m. Fluminense vs. Cruzeiro – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play, ESPN 2, Globo Internacional

7:30 p.m. Sao Paulo vs. Fortaleza SC – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Champions League – AFC

5:00 a.m. Buriram United vs. Zhejiang Professional FC – STAR+

5:00 a.m. Jeonbuk vs. Kitchee – STAR+

5:00 a.m. Melbourne City vs. Ventforet Kofu – STAR+

7:00 a.m. Hanoi T&T vs. Pohang Steelers – STAR+

7:00 a.m. Lion City Sailors FC vs. True Bangkok United – STAR+

7:00 a.m. Wuhan Three Towns vs. Urawa Red Diamonds – STAR+

Partidos de hoy, AFC Cup – AFC

3:00 a.m. Stallion Laguna FC vs. Bali United – STAR+

7:00 a.m. Terengganu FC vs. Central Coast Mariners – STAR+

Partidos de hoy, Caribbean Club Championship – Concacaf

5:00 p.m. AC Port of Spain vs. Golden Lion FC – STAR+

7:00 p.m. Atlético Pantoja vs. Harbour View – STAR+

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Norwich vs. Leicester City – STAR+

Partidos de hoy, Conference League – UEFA

9:30 a.m. Lille vs. NK Olimpija – STAR+

Partidos de hoy, Liga Expansión MX – México

6:05 p.m. Tlaxcala vs. Atlético Morelia – STAR+

8:05 p.m. Correcaminos vs. U de Guadalajara – STAR+

Partidos de hoy, Liga Premier – Islandia

11:15 a.m. KA Akureyri vs. Keflavík IK – OneFootball

2:15 p.m. Vikingur R vs. KR Reykjavík – OneFootball, OneFootball PPV

Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador

7:00 p.m. Independiente Juniors vs. Búhos ULVR FC – STAR+

Partidos de hoy, Youth League – UEFA

7:00 a.m. Benfica Academy vs. Red Bull Salzburg Academy – STAR+, UEFA TV

9:00 a.m. Bayern Academy vs. Manchester United Academy – STAR+, UEFA TV

