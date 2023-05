Partidos de hoy, domingo 21 de mayo: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga, Premier y Liga MX

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 21 de mayo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Atlético Grau vs Cienciano - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:00 p.m. Deportivo Municipal vs Alianza Atlético - Liga 1 MAX, Liga 1 Play





Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

07:00 a.m. Rayo Vallecano vs Espanyol – ESPN3, Star +

09:15 a.m. Atlético de Madrid vs Osasuna – ESPN3, Star +

2:00 p.m. Sevilla vs Real Betis – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. West Ham vs Leeds United – STAR+, ESPN

08:00 a.m. Brighton vs Southampton – STAR+

10:00 a.m. Manchester City vs Chelsea – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

05:30 a.m. Lecce vs Spezia – STAR+, ESPN

08:00 a.m. Torino vs Fiorentina – STAR+

11:00 a.m. Napoli vs Inter de Milán – STAR+, ESPN Extra

1:45 p.m. Udinese vs Lazio – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Mainz 05 vs Stuttgart – STAR+

10:30 a.m. Augsburg vs Borussia Dortmund– STAR+

12:30 a.m. Bayer Leverkusen vs Borussia Monchengladbach – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

6:00 a.m. Ajaccio vs Rennes - Star +, ESPN 2

10:05 a.m. Lorient vs. Lens – STAR+

1:45 p.m. Auxerre vs. PSG – STAR+

Partidos de hoy, Eredivisie – Paises Bajos

7:30 a.m. PSV vs Heerenveen – STAR+

7:30 a.m. Ajax vs Utrecht - STAR+, ESPN Extra

7:30 p.m. Emmen vs Feyenoord – STAR+

Partidos de hoy, FIFA Mundial Sub 20

1:00 p.m. Nigeria vs República Dominicana – D Sports, D Go

1:00 a.m. Israel vs Colombia - D Sports, D Go

4:00 p.m. Italia vs Brasil – D Sports, D Go

4:00 p.m. Senegal vs Japón - D Sports, D Go

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. Carabobo vs Estudiantes de Mérida - Gol TV Play

5:15 a.m. Mineros Guayana vs Hermanos Colmenares - Gol TV Play

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

12:00 p.m. Casa Pia vs Storil Praia - Gol TV, Gol TV Play

2:30 p.m. Sporting vs Benfica - Gol TV, Gol TV Play

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Mushuc Runa vs Aucas - STAR +

1:00 p.m. Gualaceo vs Libertad - STAR +

3:30 p.m. Cumbaya vs Delfín - STAR +

6:00 p.m. Guayaquil City vs Libertad - STAR +, GolTV

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

1:30 p.m. Belgrano vs Talleres Córdova - TyC Sports

4:00 p.m. Colón vs Barracas Central - TyC Sports

4:00 p.m. Sarmiento vs Huracán - STAR +

6:30 p.m. River Plate vs Platenese - ESPN, STAR +

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Flamengo vs Corinthians - STAR +, Brasileirao Play, Globo Internacional

4:30 p.m. Gremio vs Internacional - STAR +, Brasileirao Play

NUESTROS PODCASTS

Hospitales colapsados por dengue

Debido al aumento de pacientes con síntomas de dengue, los centros de salud y hospitales han colapsado y no se dan abasto para atender los casos. En el siguiente informe de Henry Urpeque, Gustavo Guarnizo y Edwin Herrera, revisamos la realidad de aquellas regiones donde se presenta la mayoría de contagios y cifras de muertes.