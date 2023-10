Partidos de hoy, sábado 21 de octubre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cusco FC vs. Universitario por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 21 de octubre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

13:00 Alianza Atlético vs Deportivo Municipal Liga 1 Max

16:00 Alianza Lima vs ADT Liga 1 Max

20:00 Cusco vs Universitario Liga 1 Max

Partidos de hoy, Inglaterra - Premier League

6:30 Liverpool vs Everton Star+, ESPN

9:00 AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers Star+,

9:00 Brentford vs Burnley Star+

9:00 Manchester City vs Brighton & Hove Albion Star+, ESPN

9:00 Newcastle United vs Crystal Palace Star+, ESPN

9:00 Nottingham Forest vs Luton Town ESPN

11:30 Chelsea vs Arsenal Star+, ESPN

14:00 Sheffield United vs Manchester United Star+, ESPN

Partidos de hoy, España - La Liga EA Sports

7:00 Real Sociedad vs Mallorca ESPN

9:15 Getafe vs Real Betis DirecTV

11:30 Sevilla vs Real Madrid DirecTV

14:00 Celta de Vigo vs Atlético Madrid ESPN2, Star+

Partidos de hoy, Italia - Serie A

8:00 Hellas Verona vs Napoli Star+

11:00 Torino vs Internazionale ESPN2, Star+

13:45 Sassuolo vs Lazio Star+





Partidos de hoy, Alemania - Bundesliga

8:30 Union Berlin vs Stuttgart Star+

8:30 Freiburg vs Bochum Star+

8:30 Wolfsburg vs Bayer LeverkusenESPN2, Star+

8:30 Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt Star+

8:30 Darmstadt 98 vs RB Leipzig Star+

11:30 Mainz 05 vs Bayern München Star+





Partidos de hoy, Francia - Ligue 1

10:00 PSG vs Strasbourg ESPN3, Star+

14:00 Nice vs Olympique Marseille Star+, ESPN3





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

17:00 Charlotte vs Inter Miami MLS Pass on Apple TV

17:00 Cincinnati vs Atlanta United MLS Pass on Apple TV

17:00 Columbus Crew vs CF Montréal

17:00 Nashville SC vs New York RB MLS Pass on Apple TV

17:00 New England vs Philadelphia Union MLS Pass on Apple TV

17:00 New York City vs Chicago Fire MLS Pass on Apple TV

17:00 Toronto FC vs Orlando City SC MLS Pass on Apple TV

20:00 Colorado Rapids vs Real Salt Lake MLS Pass on Apple TV

20:00 Sporting KC vs Minnesota United MLS Pass on Apple TV

20:00 LA Galaxy vs Dallas MLS Pass on Apple TV

20:00 Portland Timbers vs Houston Dynamo MLS Pass on Apple TV

20:00 SJ Earthquakes vs Austin MLS Pass on Apple TV

20:00 St. Louis City vs Seattle Sounders FC MLS Pass on Apple TV

20:00 Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC MLS Pass on Apple TV

Partidos de hoy, Bolivia – Primera División

16:00 Bolívar vs Nacional Potosí Tigo Sports

19:00 Guabirá vs Libertad Gran Mamoré Tigo Sports





Partidos de hoy, Brasil – Serie A

16:30 São Paulo vs Grêmio Star+

16:30 Bahia vs Fortaleza Star+

16:30 Cuiabá vs Goiás Star+

19:00 Botafogo vs Athletico-PR Star+





Partidos de hoy, Colombia - Primera A

16:00 Santa Fe vs Millonarios RCN, Win Sports

18:10 Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga RCN, Win Sports+

20:20 Junior vs Once Caldas RCN, Win Sports+





Partidos de hoy, Ecuador – Liga PRO

13:00 Cumbayá vs Técnico Universitario GolTV, Star+

15:30 Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca Star+, Gol TV

18:00 Barcelona vs Libertad GolTV, Star+





Partidos de hoy, México - Liga MX

18:00 León vs Toluca Fox Sports

20:00 América vs Santos Laguna Canal 5 TUDN

20:06 Querétaro vs Tijuana Fox Sports

22:10 Tigres UANL vs Cruz Azul Canal 5, TUDN





