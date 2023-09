Partidos de hoy, jueves 21 de septiembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Europa League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre César Vallejo vs. Sporting Cristal por la Liga1 Betsson 2023. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, jueves 21 de septiembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

1:00 p.m. Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso – Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:20 p.m. Cusco FC vs. Atlético Grau - Liga 1 Max, Liga 1 Play

8:00 p.m. César Vallejo vs. Sporting Cristal - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Liga 2 1xBet – Perú

3:00 p. m. Comerciantes FC vs. Alianza Universidad – Nativa TV (por confirmar)

Partidos de hoy, Copa de la Liga – Argentina

3:00 p.m. Belgrano vs. Platense – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

4:30 p.m. Unión Santa Fe vs. Godoy Cruz – Fanatiz, AFA Play

5:15 p.m. Argentinos Juniors vs. Talleres Córdoba – Fanatiz, AFA Play, STAR+

7:00 p.m. River Plate vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Europa League – UEFA

11:45 a.m. Bayer Leverkusen vs. BK Häcken – ESPN 3, STAR+

11:45 a.m. Rennes vs. Maccabi Haifa – STAR+

11:45 a.m. Qarabag FK vs. Molde – STAR+

11:45 a.m. FC Sheriff vs. AS Roma – ESPN 2, STAR+

11:45 a.m. Panathinaikos vs. Villarreal – ESPN Extra, STAR+

11:45 a.m. Servette vs. Slavia Praha – STAR+

11:45 a.m. LASK Linz vs. Liverpool – ESPN, STAR+

11:45 a.m. Saint-Gilloise vs. Toulouse – STAR+

2:00 p.m. West Ham vs. TSC Backa Topola – STAR+

2:00 p.m. Ajax vs. Marsella – ESPN, STAR+

2:00 p.m. Atalanta vs. Raków Czestochowa – ESPN 3, STAR+

2:00 p.m. Rangers FC vs. Real Betis – ESPN 2, STAR+

2:00 p.m. Olympiacos vs. Freiburg– STAR+

2:00 p.m. Sparta Praha vs. Aris Limassol – STAR+

2:00 p.m. Brighton vs. AEK FC – ESPN Extra, STAR+

2:00 p.m. Sturm Graz vs. Sporting CP – STAR+

Partidos de hoy, Conference League – UEFA

11:45 a.m. Genk vs. Fiorentina – STAR+

11:45 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Aberdeen – STAR+

11:45 a.m. Fenerbahce vs. Nordsjaelland – STAR+

11:45 a.m. PFC Ludogorets vs. Spartak Trnava – STAR+

11:45 a.m. Legia Warszawa vs. Aston Villa – STAR+

11:45 a.m. Ferencvaros vs. FK Cukaricki – STAR+

11:45 a.m. HJK Helsinki vs. PAOK FC – STAR+

11:45 a.m. Zrinjski Mostar vs. AZ Alkmaar – STAR+

2:00 p.m. Viktoria Plzen vs. KF Ballkani – STAR+

2:00 p.m. Club Brujas vs. Besiktas – STAR+

2:00 p.m. GNK Dinamo Zagreb vs. Astana – STAR+

2:00 p.m. Maccabi Tel Aviv FC vs. Breidablik UBK – STAR+

2:00 p.m. Zorya vs. Gent – STAR+

2:00 p.m. Slovan Bratislava vs. KÍ Klaksvík – STAR+

2:00 p.m. Lugano vs. Bodo/Glimt – STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. Vasco da Gama vs. Coritiba – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

5:30 p.m. Atlhetico Paranaense vs. Internacional – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

7:30 p.m. Gremio vs. Palmeiras – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador

7:00 p.m. CSD Vargas Torres vs. Macará – STAR+

Partidos de hoy, Primera A, Clausura – Colombia

4:00 p.m. Deportivo Pereira vs. Unión Magdalena – Sin transmisión oficial en Perú

5:45 p.m. Tolima vs. Envigado – Sin transmisión oficial en Perú

6:10 p.m. Bucaramanga vs. Deportivo Pasto – Sin transmisión oficial en Perú

8:20 p.m. Millonarios vs. Huila – Sin transmisión oficial en Perú

Partidos de hoy, Liga Profesional Saudí – Arabia Saudita

10:00 a.m. Al-Ettifaq vs. Al Ta'ee – Sin transmisión oficial en Perú

10:00 a.m. Al Taawon vs. Al Raed – Sin transmisión oficial en Perú

10:00 a.m. Damac vs. Al Hilal – Sin transmisión oficial en Perú

1:00 p.m. Al Shabab vs. Al-Hazm – Sin transmisión oficial en Perú

1:00 p.m. Al Ittihad vs. Al-Fateh – Sin transmisión oficial en Perú

Partidos de hoy, Liga de Yello – Arabia Saudita

10:20 a.m. Taraji vs. Al-Bukiryah Football Club – Sin transmisión oficial en Perú

10:55 a.m. Al-Orobah vs. Hajer – Sin transmisión oficial en Perú

Partidos de hoy, AFC Cup – AFC

3:00 a.m. FC Ulaanbaatar vs. Tainan City – STAR+

5:00 a.m. Chao Pak Kei vs. Taichung Futuro FC – STAR+

7:00 a.m. Hai Phong vs. PSM Makassar – STAR+

7:00 a.m. Sabah FC vs. Hougang United – STAR+

7:00 a.m. Shan United FC vs. Macarthur FC – STAR+

7:00 a.m. FC Abdish-Ata Kant vs. Altyn Asyr FK – STAR+

7:00 a.m. Cebu FC vs. Phnom Penh Crown FC – STAR+

7:00 a.m. Ravshan vs. FC Merw Mary – STAR+

Partidos de hoy, Caribbean Club Championship – Concacaf

7:00 p.m. Dunbeholden FC vs. SV Robinhood – STAR+

Partidos de hoy, Indian Super League – República de la India

9:30 a.m. Kerala Blasters vs. Bengaluru – OneFootball PPV, OneFootball

