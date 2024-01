Partidos de hoy, martes 23 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa del Re y Preolímpico 2024

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Celta vs. Real Sociedad por la Copa del Rey. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, martes 23 de enero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Asiática - AFC

6:30 a.m. | Australia vs. Uzbekistán - STAR+

6:30 a.m. | Siria vs. India - STAR+

10:00 a.m. | Irán vs. EAU - STAR+

10:00 a.m. | Hong Kong vs. Palestina - STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Paulista - Brasil

5:30 p.m. | Mirassol vs. Sao Paulo - Brasileirao Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Agua Santa vs. Botafogo - Brasileirao Play, Fanatiz





Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:30 p.m. | Celta vs. Real Sociedad - DSports, DGO

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

3:00 p.m. | Chelsea vs. Middlesbrough - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Preolímpico 2024 - Conmebol

3:00 p.m. | Bolivia vs. Brasil - DSports, DGO

6:00 p.m. | Ecuador vs. Venezuela - DSports, DGO



Partidos de hoy, Segunda División - Uruguay

3:30 p.m. | Rampla Juniors vs. Juventud - STAR+

Partidos de hoy, Serie Río de la Plata - Uruguay

7:30 p.m. | Peñarol vs. Nacional - STAR+