Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sao Paulo vs. Palmeiras por Copa Do Brasil. Entérate aquí de toda la información de la Copa Argentina y de otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 23 de junio 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Argentina



6:05 p.m. Atlético Tucumán vs. Independiente -TyC Sports

Partidos de hoy,Copa De Brasil



6:00 p.m. Fluminense vs. Cruzeiro-OneFootball

7:30 p.m. Sau Paulo vs. Palmeiras -GolTV

Partidos de hoy,LigaFutVe -Venezuela



4:00 p.m. Aragua vs. Metropolitanos -GolTV





