Partidos de hoy, jueves 23 de mayo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Serie A y Bundesliga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cagliari vs. Fiorentina por la Serie A. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, jueves 23 de mayo del 2024: horario y guía de canales

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Partidos de hoy, Serie A – Italia

1:45 p.m. Cagliari vs. Fiorentina – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Bochum vs. Fortuna Düsseldorf – STAR+, ESPN 5

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

6:00 p.m. Peñarol vs. Progreso – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Eredivise – Países Bajos

11:45 a.m. NEC Nijmegen vs. Go Ahead Eagles – STAR+

2:00 p.m. Utrecht vs- Sparta Rotterdam – STAR+

Partidos de hoy, Liga de Colombia

8:30 p.m. Santa FE vs. Once Caldas – Fanatiz, Win Sports YouTube, RCN

Partidos de hoy, Serie B – Italia

1:30 p.m. Ternana vs. Bari – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Liga MX (Clausura 2024)

9:00 p.m. Cruz Azul vs. América - TUDN, ViX, Canal 5