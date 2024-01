Partidos de hoy, miércoles 24 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Preolímpico y Copa del Rey

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Argentina por la Preolímpico Sub 23. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 24 de enero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Bayern Munich vs. Union Berlin – STAR+

Partidos de hoy, Copa de Asia – AFC

06:30 a.m. Japón vs. Indonesia – STAR+

06:30 a.m. Irak vs. Vietnam – STAR+





Partidos de hoy, Allianz Cup – Portugal

2:45 p.m. Benfica vs. Estoril Praia – STAR+





Partidos de hoy, Copa del Rey – España

1:30 p.m. Mallorca vs. Girona – D Sports, DGO

3:30 p.m. Athletic Club vs. Barcelona – D Sports, DGO





Partidos de hoy, EFL Carabao Cup – Inglaterra

3:00 p.m. Fulham vs. Liverpool – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, KNVB Beker – Países Bajos

2:00 p.m. Feyenoord vs. PSV Eindhoven – GolTV, GolTV Play





Partidos de hoy, Liga MX – México

8:00 p.m. Atético San Luis vs. Tigres UANL – STAR+

Partidos de hoy, Preolímpico Sudamericano Sub 23

3:00 p.m. Paraguay vs. Uruguay – D Sports, DGO

6:00 p.m. Perú vs. Argentina – D Sports, DGO