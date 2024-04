Partidos de hoy, jueves 25 de abril del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores, Sudamericana y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Always Ready vs. César Vallejo por la Copa Sudamericana. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, jueves 25 de abril del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 | Cobresal vs Talleres Córdoba vía Star+, ESPN 5, Fox Sports, ESPN Premium

17:00 | Cerro Porteño vs Fluminense vía ESPN, Star+, Fox Sports 2

19:00 | Barcelona vs São Paulo vía Star+, ESPN 5 Sur, ESPN, Fox Sports

19:00 | Palestino vs Millonarios vía DGO, ESPN, Star+

Partidos de hoy, Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 | Nacional Asunción vs Racing vía ESPN3, Star+, ESPN3

17:00 | Metropolitanos vs Lanús vía ESPN2, DIRECTV Sports

19:00 | Fortaleza vs Boca Juniors vía ESPN2, DIRECTV Sports

19:00 | Always Ready vs César Vallejo vía ESPN3, Star+, Star+

21:00 | Medellín vs Defensa y Justicia vía Star+, ESPN4, DIRECTV Sports

21:00 | Delfin vs Internacional vía Star+, DIRECTV Sports

Partidos de hoy, Inglaterra - Premier League

14:00 | Brighton & Hove Albion vs Manchester City ESPN, Star+

Partidos de hoy, Italia - Serie A

13:00 Udinese vs Roma ESPN3, Star+

Partidos de hoy, Países Bajos - Eredivisie

11:45 Heerenveen vs PSV ESPN2, Star+

14:00 Go Ahead Eagles vs Feyenoord Star+

Partidos de hoy, Copa Colombia

17:30 Patriotas Boyacá vs Atlético Bucaramanga Win Sports

19:00 Deportes Quindío vs Envigado Win Sports

20:00 Once Caldas vs Fortaleza CEIF Win Sports

Partidos de hoy, Arabia Saudita - Liga Profesional

10:00 Al Feiha vs Al Ta’ee

13:00 Al Wehda vs Al Hazm

13:00 Al Riyadh vs Al Ahli