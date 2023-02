Partidos de hoy, Perú, 25 de febrero: resultados y canales de TV | Fuente: EFE

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 25 de febrero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Alianza Atlético vs. Sport Huancayo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

8:00 p.m. Alianza Lima vs. César Vallejo – Por confirmar

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

08:00 a.m. Espanyol vs. Mallorca – STAR+, ESPN

10:15 a.m. Cádiz FC vs. Rayo Vallecano – D Sports, D GO

12:30 p.m. Real Madrid vs. Atlético de Madrid - D Sports, D GO

3:00 p.m Valencia vs. Real Sociedad - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

10:00 a.m. West Ham vs. Nottingham Forest – STAR+

10:00 a.m. Everton vs. Aston Villa – STAR+

10:00 a.m. Leeds United vs. Southamton – STAR+

10:00 a.m. Leicester City vs. Arsenal – STAR+, ESPN

12:30 p.m. Bournemouth vs. Manchester City – STAR+, ESPN

2:45 p.m. Crystal Palace vs. Liverpool – STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:00 p.m. Empoli vs. Nápoli – STAR+, ESPN 2

2:45 p.m. US Lecce vs. Sassuolo – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Hoffenheim vs. Borussia Dortmund – STAR+, ESPN 2

09:30 a.m. Werder Bremen vs. Bochum – STAR+

09:30 a.m. Hertha Berlin vs. Augsburgo – STAR+

09:30 a.m. Colonia vs. Wolfsburgo – STAR+

09:30 a.m. RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt – STAR+

12:30 p.m. Schalke 04 vs. Stuttegart – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Angers vs. O. Lyon – STAR+

3:00 p.m. Montpellier vs. Lens – STAR+, TV5 Monde

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

7:45 a.m. River Plate M. vs. CA Cerro – STAR+

3:00 p.m. CA Fénix vs. Cerro Largo – STAR+

6:00 p.m. Defensor Sporting vs. Peñarol - GolTV

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

8:20 p.m. América de Cali vs. Envigado – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

4:00 p.m Metropolitanos vs. Zamora FC – GolTV Play

6:30 p.m. Carabobo vs. Deportivo Táchira – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

2:00 p.m. Independiente del Valle vs. Mushuc Runa – STAR+

4:30 p.m. Guayaquil City vs. Cumbayá FC – STAR+

7:00 p.m. Gualaceo vs. Barcelona SC – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

4:30 p.m. Nashville SC vs. New York City – Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. DC United vs. Toronto FC – Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. Philadelphia vs. Columbus Crew – Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. Orlando City vs. New York City – Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. FC Cincinnati vs. Houston Dynamo – Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. Atlanta United vs. San Jose Earthquakes – Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. Inter Miami vs. CF Montreal – Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. Charlotte FC vs. New England Revolution – Apple TV, MLS Season Pass

8:30 p.m. FC Dallas vs. Minnesota United – Apple TV, MLS Season Pass

8:30 p.m. Austin FC vs. St. Louis City – Apple TV, MLS Season Pass

9:30 p.m. LA Galaxy vs. Los Angeles FC – Apple TV, MLS Season Pass

10:30 p.m. Portland Timberts vs. Sporting KC – Apple TV, MLS Season Pass

10:30 p.m. Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake – Apple TV, MLS Season Pass





Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

3:00 p.m. San Lorenzo vs. Unión Santa Fe - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

5:15 p.m. Estudiantes LP vs. Sarmiento – AFA Play, Fanatiz

5:15 p.m. Platense vs. Talleres Córdoba - AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors – STAR+, ESPN, AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

10:30 a.m. Damac FC vs. Al Nassr – D Sports, DGO





