Partidos de hoy, lunes 25 de marzo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos Internacionales

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Bolivia vs. Andorra en encuentro amistoso internacional. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 25 de marzo del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, amistosos internacionales - FIFA

4:30 a.m. | República Centroafricana vs. Papúa Nueva Guinea - FIFA+

8:00 a.m. | Tanzania vs. Mongolia - FIFA+

10:15 a.m. | Sri Lanka vs. Bután - FIFA+

11:00 a.m. | Azerbaiyán vs. Bulgaria - STAR+

12:00 p.m. | Montenegro vs. Macedonia del Norte - STAR+

12:00 p.m. | Chipre vs. Serbia - STAR+

1:00 p.m. | Suecia vs. Albania - STAR+

2:00 p.m. | Cabo Verde vs. Guinea Ecuatorial - FIFA+

2:00 p.m. | Guinea vs. Bermuda - FIFA+

4:00 p.m. | Bolivia vs. Andorra - Tigo Sports, Bolivisión, Bolivia TV, FIFA+

Partidos de hoy, Copa - Argentina

3:15 p.m. | Godoy Cruz vs. San Martín - TyC Sports

5:30 p.m. | Platense vs. Olimpo - TyC Sports

Partidos de hoy, Liga Futve - Venezuela

4:00 p.m. | Angostura FC vs. Puerto Cabello - GolTV, ESPN 7 y STAR+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

4:30 p.m. | Delfín vs. Libertad - GolTV, STAR+

7:00 p.m. | Orense vs. Emelec - GolTV, STAR+

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis