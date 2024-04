Partidos de hoy, viernes 26 de abril del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Sudamericano Femenino Sub 20

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 20. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, viernes 26 de abril del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Carlos A. Mannucci – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports – España

2:00 p.m. Real Sociedad vs. Real Madrid – STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Italia

1:45 p.m. Frosinone vs. Salernitana – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Bochum vs. Hoffenheim – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. Montpellier vs. Nantes – STAR+

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

5:00 p.m. La Guaira vs. UCV – GolTV Play

5:00 p.m. Metropolitanos vs. Inter de Barinas – GolTV Play, STAR+, ESPN 7

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. Colombia vs. Venezuela – D Sports, DGO

6:30 p.m. Paraguay vs. Brasil – D Sports, DGO

9:00 p.m. Perú vs. Argentina – D Sports, DGO