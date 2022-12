Partidos de hoy, Perú, lunes 26: resultados y canales de TV | Fuente: Liverpool

Programación de los partidos de hoy, lunes 26 de diciembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League

7:30 a.m. Brenford vs Tottengam - Star+

10:00 a.m. Everton vs Wolves - Star+

10:00 a.m. Southampton vs Brigton - Star+

10:00 a.m. Leicester City vs Newcaslte - Star+, ESPN

10:00 a.m. Crystal vs Fulham - Star+

12:30 a.m. Aston Villa vs Liverpool - Star+, ESPN

3:00 p.m. Arsenasl vs West Ham - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Championship

7:30 a.m. Sunderland vs Blackburn Rovers - Star+

10:00 a.m. Sheffield United vs Coventry City - Star+

12:15 p.m. Cardiff City vs QPR - Star+

2:45 p.m. Luton Town vs Norwich - Star+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League

7:30 a.m. Club Brugge vs OH Leuven - Star+

2:45 p.m. Charleroi vs Anderlecht - Star+

Partidos de hoy, Serie B Italia

6:30 a.m. Brescia vs Palermo SSD - DSports, DGO

12:00 m. Frosinone vs Ternana - DSports, DGO

2:30 p.m. Bari vs Genoa - DSports, DGO

