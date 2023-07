Partidos de hoy, miércoles 26 de julio: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos, Leagues Cup y Mundial Femenino

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Manchester United por amistosos internacionales. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 26 de julio del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, amistosos internacionales – Clubes

06:20 a.m. Tottenham vs. Lion City Sailors – STAR+

06:30 a.m. Tottenham vs. AS Roma – STAR+

07:30 a.m. Leicester City vs. Thai All Stars – STAR+

7:00 p.m. Millonarios vs. Crystal Palace – STAR+

7:30 p.m. Real Madrid vs. Manchester United – STAR+, ESPN

9:25 p.m. San Diego Loyal SC vs. Borussia Dortmund – STAR+

9:30 p.m. FC Barcelona vs. Arsenal – STAR+





Partidos de hoy, Copa Argentina

4:00 p.m. Excursionistas vs. Almagro – TyC Sports

7:10 p.m. San Lorenzo vs. Platense – TyC Sports





Partidos de hoy, Copa do Brasil

7:30 p.m. Gremio vs. Flamengo – Globo Internacional





Partidos de hoy, Mundial Femenino – FIFA

00:00 a.m. Japón vs. Costa Rica – D Sports, DGO

02:30 a.m. España vs. Zambia – D Sports, DGO

07:00 a.m. Canadá vs. República Irlanda – D Sports, DGO

8:00 p.m. Estados Unidos vs. Países Bajos – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Leagues Cup – Concacaf

6:30 p.m. CF Montreal vs. DC United – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Philadelphia Union vs. Querétaro – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Atlético San Luis vs. New England Revolution – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. New York City vs. Toronto FC – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Monterrey vs. Real Salt Lake – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. LA Galaxy vs. Club León – MLS Season Pass (Apple TV)

10:00 p.m. Portland Timbers vs. Tigres UANL – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Liga 2 – Perú

3:15 p.m. CD Alfonso Ugarte vs. Comerciantes Unidos – Nativa, FPF Play, Liga 1 TV





Partidos de hoy, Liga Expansión MX – México

10:05 p.m. Club Atlético La Paz vs. Celaya – STAR+





Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador

7:00 p.m. Independiente Juniors vs. Macará – STAR+





Partidos de hoy, Premier League Summer Series – Inglaterra

4:30 p.m. Brentford vs. Brighton – STAR+

6:00 p.m. Fulham vs. Aston Villa – STAR+, ESPN 2

7:15 p.m. Newcastle vs. Chelsea – STAR+





