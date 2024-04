Partidos de hoy, sábado 27 de abril del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre New England vs. Inter Miami por la MLS. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 27 de abril del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. Sport Boys vs. Unión Comercio – GOLPERÚ

3:00 p.m. UTC vs. Atlético Grau – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

5:30 p.m. Cusco FC vs. Cienciano – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports – España

07:00 a.m. Las Palmas vs. Girona – STAR+, ESPN 2

09:15 a.m. Almería vs. Getafe – STAR+, ESPN 4

11:30 a.m. Alavés vs. Celta de Vigo – D Sports, DGO

2:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Athletic Club – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. West Ham vs. Liverpool – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Newcastle vs. Sheffield United – STAR+, ESPN 2

09:00 a.m. Fulham vs. Crystal Palace – STAR+

09:00 a.m. Manchester United vs. Burnley – STAR+

09:00 a.m. Wolverhampton vs. Luton Town – STAR+

11:30 a.m. Everton vs. Brentford – STAR+, ESPN 2

2:00 p.m. Aston Villa vs. Chelsea – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. Lecce vs. Monza – STAR+

11:00 a.m. Juventus vs. AC Milan – STAR+, ESPN

1:45 p.m. Lazio vs. Hellas Verona – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Augsburgo vs. Werder Bremen – STAR+

08:30 a.m. Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt – STAR+, ESPN

08:30 a.m. Friburgo vs. Wolfsburgo – STAR+

08:30 a.m. RB Leipzig vs. Borussia Dortmund – STAR+

11:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Stuttgart – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. PSG vs. Le Havre AC – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

10:30 a.m. Rampla Juniors vs. Deportivo Maldonado – STAR+

1:00 p.m. Cerro Largo vs. Boston River – STAR+

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. La Guaira vs. UCV – GolTV Play

7:00 p.m. Metropolitanos vs. Inter de Barinas – GolTV Play, STAR+, ESPN 7

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. U. Católica vs. Cumbayá FC – STAR+

3:30 p.m. Libertad FC vs. Orense – STAR+

6:00 p.m. LDU Quito vs. Técnico Universitario – STAR+

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

10:45 a.m. Austin FC vs. LA Galaxy – MLS Season Pass (Apple TV)

4:30 p.m. DC United vs. Seattle Sounders – MLS Seasson Pass (Apple TV)

4:30 p.m. New England vs. Inter Miami – MLS Seasson Pass (Apple TV)

4:30 p.m. Orlando City vs. Toronto FC – MLS Seasson Pass (Apple TV)

5:30 p.m. Chicago Fire vs. Atlanta United – MLS Seasson Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Los Angeles FC vs. Portland Timbers – MLS Seasson Pass (Apple TV)