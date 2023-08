Partidos de hoy, domingo 27 de agosto: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga, Premier League y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Atlético Grau vs. Universitario por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 27 de agosto del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

1:00 p.m. Atlético Grau vs. Universitario – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:00 p.m. Deportivo Municipal vs. Sport Boys – GOLPERÚ, Movistar Play

3:30 p.m. Melgar vs. Sport Huancayo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sport – España

10:30 a.m. Villarreal vs. Barcelona – D Sports, DGO

12:30 p.m. Valencia vs. Osasuna – STAR+, ESPN Extra

2:30 p.m. Athletic Club vs. Real Betis – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Burnley vs. Aston Villa – STAR+

08:00 a.m. Sheffield United vs. Manchester City – STAR+, ESPN

10:30 a.m. Newcastle vs. Liverpool – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. Juventus vs. Bologna – STAR+, ESPN 2

11:30 a.m. Fiorentina vs. US Lecce – STAR+

1:45 p.m. Nápoli vs. Sassuolo – STAR+, ESPN 2

1:45 p.m. Lazio vs. Genoa – STAR+





Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt – STAR+, ESPN 2

10:30 a.m. FC Bayern vs. Augsburgo – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

06:00 a.m. Rennes vs. Le Havre – STAR+, ESPN

10:05 a.m. Lorient vs. Lille – STAR+

1:45 p.m. Nice vs. O. Lyon – STAR+. TV5 Monde





Partidos de hoy, Copa de la Liga – Argentina

12:30 p.m. Godoy Cruz vs. Central Córdoba – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

12:30 p.m. Platense vs. Defensa y Justicia - Fanatiz, AFA Play, STAR+

3:00 p.m. Sarmiento vs. Boca Juniors - Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN 2

5:00 p.m. Independiente vs. Vélez Sarsfield - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

7:00 p.m. River Plate vs. Barracas Central - Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Aucas vs. Libertad FC – STAR+

3:30 p.m. Emelec vs. Delfín SC – STAR+, Gol TV

6:00 p.m. Gualaceo vs. LDU Quito – STAR+, Gol TV





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

3:30 p.m. Minnesota Utd. Vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

09:00 a.m. RB Bragantino vs. Cuiabá – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play, ESPN 3

2:00 p.m. Atlético Mineiro vs. Santos - Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Botafogo vs. Bahía - Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play, Globo

2:00 p.m. América MG vs. Sao Paulo - Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

4:30 p.m. Palmeiras vs. Vasco da Gama - Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

4:30 p.m. At. Paranaense vs. Fluminense - Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play





