Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. César Vallejo por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, viernes 28 de abril del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. César Vallejo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

2:00 p.m. Osasuna vs. Real Sociedad – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. US Lecce vs. Udinese – STAR+

1:45 p.m. Spezia Calcio vs. Monza – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Bochum vs. Borussia Dortmund – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. Estrasburgo vs. O. Lyon – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

1:30 p.m. Boston River vs. Liverpool FC – STAR+

6:00 p.m. Peñarol vs. CA Fénix – STAR+

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

5:40 p.m. Metropolitano vs. Mineros Guayana – GolTV Play

7:45 p.m. Puerto Cabello vs. Deportivo Táchira – GolTV Play, STAR+

Partidos de hoy, Liga MX – México

8:05 p.m. Puebla vs. Tijuana – STAR+

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

2:15 p.m. Río Ave vs. Arouca – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

5:30 p.m. Aucas vs. Guayaquil City – STAR+, GolTV

8:00 p.m. Emelec vs. Independiente del Valle – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

5:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Argentinos Jrs. – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

5:00 p.m. CA Huracán vs. Arsenal Sarandí – Fanatiz vs. AFA Play

7:30 p.m. Atlético Tucumán vs. River Plate – STAR+, ESPN, Fanatiz, AFA Play

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

1:30 p.m. Al Nassr vs. Al Raed – D Sports, DGO





