Partidos de hoy, 28 de marzo: horarios y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: FILIPPO MONTEFORTE

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Marruecos vs Perú por Amisosto Internacional. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 29 de marzo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Campeonato Catarinense

5:00 p.m. Brusque vs Barra do Garcas FC - Brasileirao Play

7:00 p.m. Hercílio Luz vs Cruciúma - Brasileirao Play

Partidos de hoy, Champions League Femenina

11:45 a.m. Barcelona vs AS Roma - DAZN UEFA Women's, Champions League Youtube

2:00 p.m. Arsenal vs Bayern - DAZN UEFA Women's, Champions League Youtube

Partidos de hoy, Liga Colombiana

8:00 p.m. Deportes Tolima vs Millonarios - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Expansión MX

6:00 p.m. Alacranes Durango vs Correcaminos - Star+

8:05 p.m. Cancún FC vs CD Tapatío - Star+

10:05 p.m. Raya2 Expansión vs Dorados de Sinaloa - Star+

Partidos de hoy, Liga Pro Serie B

7:00 p.m. Chacaritas FC vs 9 de octubre - Star+

NUESTROS PODCASTS

El camino a la prisión presidencial

Denunciados, investigados, detenidos o extraditados. Diferentes presidentes peruanos han complicado su situación legal en los últimos 33 años. A continuación conozca quiénes son y cuál es el común denominador entre ellos, según el análisis de expertos.